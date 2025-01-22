Трагедия в Хмельницкой области: в пожаре погиб двухлетний ребенок

В Хмельницкой области во время пожара в жилом доме погиб 2-летний ребенок. Из задымленного помещения удалось спасти младенца. Причины возгорания устанавливают правоохранители. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Хмельницкой области в Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что трагедия произошла 22 января в селе Сивороги Каменец-Подольского района.

Сегодня, 22 января, в 10 часов утра в селе Сивороги Каменец-Подольского района произошел пожар жилого дома. Спасатели, прибывшие на место происшествия для ликвидации огня, обнаружили в доме девочку 2022 года рождения без признаков жизни - говорится в заметке ГСЧС.

В доме во время пожара находился также пятимесячный мальчик, однако его спас сосед, который первым бросился на помощь.

Ребенка госпитализировали в Хмельницкую областную больницу.

Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним

В поселке Березанка в квартире на последнем этаже жилого дома произошел пожар, во время которого погиб 10-летний мальчик. Площадь возгорания составляла 2 кв. м, огонь уничтожил матрас.