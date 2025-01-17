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The Washington Post

Трагічна пожежа у Миколаївській області: загинув 10-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 30390 перегляди

У селищі Березанка в квартирі на останньому поверсі житлового будинку сталася пожежа, під час якої загинув 10-річний хлопчик. Площа займання становила 2 кв. м, вогонь знищив матрац.

Трагічна пожежа у Миколаївській області: загинув 10-річний хлопчик

У Миколаївській області під час пожежі загинув десятирічний хлопчик, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Трагедія сталася сьогодні вдень у селищі Березанка Миколаївського району. Пожежа виникла в одній із квартир на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

У щільно задимленій кімнаті вогнеборці виявили тіло десятирічного хлопчика. Площа займання становила лише 2 кв. м. Вогонь знищив матрац і забрав життя дитини.

Обставини трагедії наразі встановлюють фахівці.

Під Києвом сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі, є постраждалий - ДСНС16.01.25, 12:16 • 23375 переглядiв

Антоніна Туманова

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