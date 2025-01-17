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Трагический пожар в Николаевской области: погиб 10-летний мальчик

Трагический пожар в Николаевской области: погиб 10-летний мальчик

Киев  •  УНН

 • 6422 просмотра

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В поселке Березанка в квартире на последнем этаже жилого дома произошел пожар, во время которого погиб 10-летний мальчик. Площадь возгорания составляла 2 кв. м, огонь уничтожил матрас.

В Николаевской области во время пожара погиб десятилетний мальчик, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Трагедия произошла сегодня днем в поселке Березанка Николаевского района. Пожар возник в одной из квартир на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.

В плотно задымленной комнате пожарные обнаружили тело десятилетнего мальчика. Площадь возгорания составляла всего 2 кв. м. Огонь уничтожил матрас и унес жизнь ребенка.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают специалисты.

Под Киевом произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе, есть пострадавший - ГСЧС16.01.25, 12:16 • 20646 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
nikolaevНиколаев
kievКиев

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