Трагедія на Хмельниччині: у пожежі загинула дворічна дитина

На Хмельниччині під час пожежі в житловому будинку загинула 2-річна дитина. Із задимленого помешкання вдалося врятували немовля. Причини займання встановлюють правоохоронці. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Хмельницької області у Facebook, передає УНН.

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Зазначається, що трагедія трапилась 22 січня у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району.

Сьогодні, 22 січня, по 10 годині ранку у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району сталася пожежа житлового будинку. Рятувальники, які прибули на місце події для ліквідації вогню, виявили у будинку дівчинку 2022 року народження без ознак життя - йдеться у дописі ДСНС.

У будинку під час пожежі перебував також п’ятимісячний хлопчик, однак його врятував сусід, який першим кинувся на допомогу.

Дитину госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо

У селищі Березанка в квартирі на останньому поверсі житлового будинку сталася пожежа, під час якої загинув 10-річний хлопчик. Площа займання становила 2 кв. м, вогонь знищив матрац.