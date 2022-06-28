Трагедия в Кременчуге: следователи собирают доказательства преступления россии для Гаагского суда

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинские правоохранители и военные эксперты собирают доказательства преступления российской федерации в Кременчуге, где в результате ракетного удара в торговом центре “Амстор” погибли десятки гражданских. Об этом в своем Twitter сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.

Цитата

“Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуроры Офиса Генерального прокурора, следователи МВД, СБУ, эксперты Atrocity Crimes Advisory Group и военные эксперты соберут все доказательства, согласно международным стандартам, для рассмотрения в украинских судах и в Международном уголовном суде”, – написала Венедиктова.

Детали

Она добавила, что совместно с международными и национальными экспертами осмотрела место трагедии.

Дополнение

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что правоохранители установили первые имена российских летчиков, совершивших ракетный удар по ТЦ в Кременчуге на Полтавщине.

В результате ракетных ударов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек.

За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения Кременчуга.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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