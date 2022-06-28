Трагедія у Кременчуці: слідчі збирають докази злочину росії для Гаазького суду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Українські правоохоронці та військові експерти збирають докази злочину російської федерації у Кременчуці, де внаслідок ракетного удару у торговельному центрі “Амстор” загинули десятки цивільних. Про це у своєму Twitter повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.
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“Пошуково-рятувальна операція триває. Прокурори Офісу Генерального прокурора, слідчі МВС, СБУ, експерти Atrocity Crimes Advisory Group та військові експерти зберуть усі докази, відповідно до міжнародних стандартів, для розгляду в українських судах та у Міжнародному кримінальному суді”, – написала Венедіктова.
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Вона додала, що спільно з міжнародними та національними експертами оглянула місце трагедії.
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці встановили перші імена російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці на Полтавщині.
Внаслідок ракетних ударів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб.
За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування Кременчука.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).