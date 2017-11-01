Трагедия в Харькове: на месте ДТП проводят следственный эксперимент

В Департаменте инфраструктуры Харькова сообщили, что перекрытие движения связано с проведением полицией следственного эксперимента в районе перекрестка ул. Сумская - пер. Мечникова.

Движение будет перекрыто до завершения следственных действий.

Как сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском горсовете Юрий Сидоренко,следственный эксперимент, предварительно, будет длится до 23:00.

Отметим, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек - погибло 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре и ждали зеленого света светофора.