Трагедія у Харкові: на місці ДТП проводять слідчий експеримент

У Департаменті інфраструктури Харкова повідомили, що перекриття руху пов'язано з проведенням поліцією слідчого експерименту в районі перехрестя вул. Сумська - пров. Мечникова.

Рух буде перекрито до завершення слідчих дій.

Як повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю в Харківській міськраді Юрій Сидоренко, слідчий експеримент, попередньо, триватиме до 23:00.

Відзначимо, 18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб - загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Автомобіль в'їхав в групу людей, що стояли на тротуарі і чекали зеленого світла світлофора.