Трагедія у Харкові: на місці ДТП проводять слідчий експеримент
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Харкові на перехресті вул. Сумської - пров. Мечникова, де трапилася смертельна ДТП, сьогодні проводять слідчий експеримент, передає УНН.
У Департаменті інфраструктури Харкова повідомили, що перекриття руху пов'язано з проведенням поліцією слідчого експерименту в районі перехрестя вул. Сумська - пров. Мечникова.
Рух буде перекрито до завершення слідчих дій.
Як повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю в Харківській міськраді Юрій Сидоренко, слідчий експеримент, попередньо, триватиме до 23:00.
Відзначимо, 18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб - загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Автомобіль в'їхав в групу людей, що стояли на тротуарі і чекали зеленого світла світлофора.