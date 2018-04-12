Трагедия в Винницкой области: при сжигании мусора погиб младенец

"Ямпольский р-н, с. Михайловка - при сжигании мусора в частном домохозяйстве погиб ребенок 2017 рождения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мать ребенка оставила его в коляске у костра и ушла. Спасти ребенка не удалось.

Напомним, 10 апреля во Львове неизвестные подожгли отдельное помещение на территории школы №65. Пострадавших в результате пожара нет, сейчас идет расследование всех обстоятельств происшествия.