Трагедия в Винницкой области: при сжигании мусора погиб младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В селе Михайловка Винницкой области во время сжигания мусора погиб годовалый ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.
"Ямпольский р-н, с. Михайловка - при сжигании мусора в частном домохозяйстве погиб ребенок 2017 рождения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, мать ребенка оставила его в коляске у костра и ушла. Спасти ребенка не удалось.
Напомним, 10 апреля во Львове неизвестные подожгли отдельное помещение на территории школы №65. Пострадавших в результате пожара нет, сейчас идет расследование всех обстоятельств происшествия.