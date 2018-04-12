Трагедія на Вінничині: під час спалювання сміття загинуло немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У селі Михайлівка Вінницької області під час спалювання сміття загинула однорічна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
"Ямпільський р-н, с. Михайлівка – під час спалювання сміття в приватному домогосподарстві загинула дитина 2017 року народження", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, мати дитини залишила її у візочку біля вогнища і пішла. Врятувати дитину не вдалося.
Нагадаємо, 10 квітня у Львові невідомі особи підпалили відокремлене приміщення на території школи №65. Постраждалих в результаті пожежі немає, наразі триває розслідування всіх обставин події.