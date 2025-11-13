Трагедия на рынке в Южной Корее: грузовик врезался в толпу, есть погибшие и раненые – СМИ
Киев • УНН
Грузовик въехал в оживленный рынок в Пучхоне, Южная Корея, проехав 150 метров. Два человека погибли, 18 получили ранения, водитель был трезв.
В городе Пучхон, в 20 километрах от Сеула, легкий грузовик на большой скорости въехал в оживленный рынок, проехав около 150 метров вдоль торговых рядов. В результате инцидента погибли два человека, еще 18 получили ранения, сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Подробности
По данным пожарной службы, авария произошла утром 13 ноября. Перед столкновением транспорт задним ходом двигался примерно 28 метров, после чего резко ускорился в направлении уличного рынка.
Водитель заявил, что машина внезапно увеличила скорость
В рф авто каршеринга врезалось в толпу людей на остановке, а затем въехало в киоск09.10.25, 21:22 • 10554 просмотра
Проверка показала, что водитель был трезв. Полиция передала грузовик следователям для технической экспертизы, чтобы выяснить, не стала ли причиной аварии неисправность транспортного средства.
На видео с камер наблюдения видно, как покупатели спокойно передвигаются между киосками, когда вдруг синий грузовик прорывается сквозь толпу и врезается в один из магазинов. По данным Yonhap, обе жертвы умерли после остановки сердца.