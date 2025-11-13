$42.040.02
Трагедія на ринку в Південній Кореї: вантажівка врізалася у натовп, є загиблі та поранені – ЗМІ

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

Вантажівка в'їхала у жвавий ринок у Пучхоні, Південна Корея, проїхавши 150 метрів. Двоє людей загинули, 18 отримали поранення, водій був тверезий.

Трагедія на ринку в Південній Кореї: вантажівка врізалася у натовп, є загиблі та поранені – ЗМІ

У місті Пучхон, за 20 кілометрів від Сеула, легка вантажівка на великій швидкості в’їхала у жвавий ринок, проїхавши близько 150 метрів уздовж торгових рядів. Унаслідок інциденту загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За даними пожежної служби, аварія сталася вранці 13 листопада. Перед зіткненням транспорт заднім ходом рухався приблизно 28 метрів, після чого різко пришвидшився у напрямку вуличного ринку. 

Водій заявив, що машина раптово збільшила швидкість 

– повідомив представник служби.

У рф авто каршерингу врізалось у натовп людей на зупинці, а потім в’їхало у кіоск09.10.25, 21:22 • 10554 перегляди

Перевірка показала, що водій був тверезим. Поліція передала вантажівку слідчим для технічної експертизи, щоб з’ясувати, чи не стала причиною аварії несправність транспортного засобу.

На відео з камер спостереження видно, як покупці спокійно пересуваються між кіосками, коли раптом синя вантажівка проривається крізь натовп і врізається в один із магазинів. За даними Yonhap, обидві жертви померли після зупинки серця.

Автомобіль в'їхав у натовп у Голлівуді: кількість постраждалих зросла до 3019.07.25, 19:01 • 3990 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Сеул
Південна Корея