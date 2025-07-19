Автомобіль в'їхав у натовп у Голлівуді: кількість постраждалих зросла до 30 19 липня 2025

У Лос-Анджелесі, де авто влетіло у натовп людей біля нічного клубу на жвавому бульварі, кількість постраждалих зросла до 30, передає УНН із посиланням на АР.

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За даними поліції Лос-Анджелеса, водія виявили пораненим.

Речник поліцейського департаменту Лос-Анджелеса повідомив, що наразі невідомо, чи водія поранили до чи після аварії, і чому він в'їхав у натовп.

За даними поліції, двадцять трьох постраждалих було доставлено до місцевих лікарень та травматологічних центрів.

Пожежна служба Лос-Анджелеса заявила, що щонайменше троє людей перебувають у критичному стані після отримання травм на бульварі Санта-Моніка в Східному Голлівуді.

Капітан пожежної служби Адам Ван Герпен сказав, що черга людей, більшість з яких були жінки, чекала на вхід до нічного клубу, коли їх збив Nissan Versa, який також врізався у фургончик з тако та кіоск з обслуговуванням автомобілів.

Нагадаємо

У Лос-Анджелесі понад 20 людей отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп у Східному Голлівуді. Чотири-п'ять постраждалих перебувають у критичному стані.