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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58961 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 135651 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трагедия на Ивана Купала: умер мальчик, который упал в костер в Харьковской области

Трагедия на Ивана Купала: умер мальчик, который упал в костер в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 18366 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Во время празднования Ивана Купала 5-летний мальчик упал в костер в Кегичевском районе Харьковской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в области, передает УНН.

Так, сообщение об инциденте поступило в Кегичевское отделение полиции 6 июля.

"Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер. Известно, что семья потерпевшего характеризуется положительно, на учете полиции не находится", - говорится в сообщении.

Ребенка с помощью санавиации доставили в одну из больниц Харькова, где ему оказали необходимую помощь.

Следователь Кегичевского отделения полиции открыл уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сегодня УНН сообщила пресс-офицер ГУНП в Харьковской области Елена Баранник, пострадавший мальчик умер.

Напомним, 6 июля в 16:30 в полицию поступила информация, что в недостроенном двухэтажном здании на выезде из Нежина в направлении села Вертеевка упала бетонная плита и насмерть придавила трех подростков. По данному факту полиция отрыла два уголовных производства и проводит расследование. Кроме того, из-за этой трагедии в Нежине объявили трехдневный траур - 6, 7 и 8 июля 2018 года.

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