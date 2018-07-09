Трагедія на Івана Купала: помер хлопчик, який впав у багаття на Харківщині

Так, повідомлення про інцидент надійшло до Кегичівського відділення поліції 6 липня.

"Як з'ясувалося, родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, хлопчик впав у вогнище. Відомо, що родина потерпілого характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває", - йдеться в повідомленні.

Дитину за допомогою санавіації доставили до однієї з лікарень Харкова, де йому надали необхідну допомогу.

Слідчий Кегичівського відділення поліції відкрив кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Поліція встановлює усі обставини події.

Як сьогодні УНН повідомила прес-офіцер ГУНП в Харківській області Олена Баранник, постраждалий хлопчик помер.

Нагадаємо, 6 липня о 16:30 до поліції надійшла інформація, що у недобудованій двоповерховій будівлі на виїзді з Ніжина в напрямку села Вертіївка впала бетонна плита та на смерть придавила трьох підлітків. За цим фактом поліція відрила два кримінальні провадження та проводить розслідування. Крім того, через цю трагедію у Ніжині оголосили триденну жалобу - 6, 7 та 8 липня 2018 року.