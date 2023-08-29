Toyota остановила работу всех заводов в Японии из-за сбоя системы

Детали

Сбой компьютерной системы привел к остановке производства на 14 заводах Toyota в Японии. Компания не знает, когда заводы возобновят работу.

Заводы, которые используют ту же систему, не могли обрабатывать заказы на запчасти для автомобилей с утра вторника. А заводы в Мияти и Киото смогли выполнить свои заказы до сбоя.

Отмечается, что сейчас проблема исследуется, но, по словам автопроизводителя, она вряд ли была вызвана кибератакой.

Напомним

Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Toyota Motor увеличил продажи своих автомобилей на 5,1% в первой половине 2023 года. За шесть месяцев компания продала примерно 4,9 миллиона автомобилей по всему миру.