Toyota зупинила роботу всіх заводів в Японії через збій системи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Toyota Motor Corp заявила у вівторок, що всі 14 її заводів у Японії не працюватимуть через збій комп’ютерної системи. Також заводи не можуть обробляти замовлення на запчастини для автомобілів, повідомляє KyodoNews, передає УНН.
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Збій комп'ютерної системи призвів до зупинки виробництва на 14 заводах Toyota в Японії. Компанія не знає, коли заводи відновлять роботу.
Заводи, які використовують ту саму систему, не могли обробляти замовлення на запчастини для автомобілів з ранку вівторка. А заводи в Міяті та Кіото втигли виконати свої замовлення до збою.
Зазначається, що наразі проблема досліджується, але, за словами автовиробника, вона навряд чи була спричинена кібератакою.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що японський автовиробник Toyota Motor збільшив продаж своїх автомобілів на 5,1% у першій половині 2023 року. За шість місяців компанія продала приблизно 4,9 мільйона автомобілів по всьому світу.