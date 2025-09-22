Toyota GR Corolla 2023 получила обновления для повышения мощности

Компания Toyota только что сделала GR Corolla 2023 года такой же быстрой, как и модели 2025 года - обновления программного обеспечения повысят мощность моделей 2023 года, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Toyota объявила о выпуске обновления программного обеспечения для GR Corolla 2023 года, которое увеличивает крутящий момент на 32 Н·м и изменяет распределение мощности в системе полного привода. Это означает, что первые владельцы хот-хэтча теперь смогут использовать улучшенные характеристики моделей 2025 года, не меняя ключи. Обновление устраняет разрыв между поколениями, предоставляя владельцам GR Corolla 2023 доступ к тем же показателям крутящего момента и усовершенствованной системе полного привода, которые доступны новым моделям прямо с завода.

Самое большое изменение связано с перекалибровкой системы полного привода GR-Four. Предыдущий режим "задний", допускавший распределение крутящего момента в соотношении 30:70 (передние и задние колеса), заменяется режимом "гравий" с распределением 50:50, что обеспечивает более предсказуемые характеристики на неровной местности. Ранее фиксированный режим "трек" с соотношением 50:50 теперь предлагает изменяющееся распределение крутящего момента от 60:40 (передние колеса) до 30:70 (задние колеса).

Сейчас эти обновления доступны эксклюзивно для японского рынка, где Toyota также объявляет об изменениях в системе поставок автомобиля, что означает, что автомобиль будет доступен большему количеству японских покупателей, чем когда-либо, что ослабит ограничения на продажу автомобиля в этом регионе только через лотереи.

Покупатели на американском рынке, включая владельцев старых автомобилей, которые могут иметь право на обновление программного обеспечения, как ожидается, вскоре получат те же преимущества. Другие обновления 2026 года, которые появятся в Японии, включают новый воздуховод и дополнительный структурный клей для повышения жесткости кузова, что свидетельствует о неизменной приверженности Toyota к развитию платформы GR Corolla.

