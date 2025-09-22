Toyota GR Corolla 2023 отримала оновлення для підвищення потужності
Київ • УНН
Toyota випустила оновлення програмного забезпечення для GR Corolla 2023 року, збільшуючи крутний момент на 32 Н·м та змінюючи розподіл потужності в системі повного приводу. Це дозволяє власникам 2023 року отримати покращені характеристики, доступні в моделях 2025 року.
Компанія Toyota щойно зробила GR Corolla 2023 року такими ж швидкими, як і моделі 2025 року - оновлення програмного забезпечення підвищать потужність моделей 2023 року, пише УНН з посиланням на Autoblog.
Деталі
Toyota оголосила про випуск оновлення програмного забезпечення для GR Corolla 2023 року, яке збільшує крутний моментна 32 Н·м і змінює розподіл потужності в системі повного приводу. Це означає, що перші власники хот-хетчу тепер зможуть використати покращені характеристики моделей 2025 року, не змінюючи ключі. Оновлення усуває розрив між поколіннями, надаючи власникам GR Corolla 2023 доступ до тих же показників крутного моменту і вдосконаленої системи повного приводу, які доступні новим моделям прямо з заводу.
Найбільша зміна пов'язана з перекалібруванням системи повного приводу GR-Four. Попередній режим "задній", що допускав розподіл крутного моменту у співвідношенні 30:70 (передні і задні колеса), замінюється режимом "гравій" з розподілом 50:50, що забезпечує більш передбачувані характеристики на нерівній місцевості. Раніше фіксований режим "трек" із співвідношенням 50:50 тепер пропонує розподіл крутного моменту, що змінюється, від 60:40 (передні колеса) до 30:70 (задні колеса).
Наразі ці оновлення доступні ексклюзивно для японського ринку, де Toyota також оголошує про зміни в системі постачання автомобіля, що означає, що автомобіль буде доступний більшій кількості японських покупців, ніж будь-коли, що послабить обмеження на продаж автомобіля в цьому регіоні тільки через лотереї.
Покупці на американського ринку, включаючи власників старих автомобілів, які можуть мати право на оновлення програмного забезпечення, як очікується, невдовзі отримають ті самі переваги. Інші оновлення 2026 року, які з'являться в Японії, включають новий повітропровід та додатковий структурний клей для підвищення жорсткості кузова, що свідчить про незмінну прихильність Toyota до розвитку платформи GR Corolla.
