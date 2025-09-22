$41.250.00
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 6370 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 10982 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 24820 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 42356 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53255 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59576 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56351 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 82636 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 89615 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Toyota GR Corolla 2023 отримала оновлення для підвищення потужності

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Toyota випустила оновлення програмного забезпечення для GR Corolla 2023 року, збільшуючи крутний момент на 32 Н·м та змінюючи розподіл потужності в системі повного приводу. Це дозволяє власникам 2023 року отримати покращені характеристики, доступні в моделях 2025 року.

Toyota GR Corolla 2023 отримала оновлення для підвищення потужності

Компанія Toyota щойно зробила GR Corolla 2023 року такими ж швидкими, як і моделі 2025 року - оновлення програмного забезпечення підвищать потужність моделей 2023 року, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Toyota оголосила про випуск оновлення програмного забезпечення для GR Corolla 2023 року, яке збільшує крутний моментна 32 Н·м і змінює розподіл потужності в системі повного приводу. Це означає, що перші власники хот-хетчу тепер зможуть використати покращені характеристики моделей 2025 року, не змінюючи ключі. Оновлення усуває розрив між поколіннями, надаючи власникам GR Corolla 2023 доступ до тих же показників крутного моменту і вдосконаленої системи повного приводу, які доступні новим моделям прямо з заводу.

Найбільша зміна пов'язана з перекалібруванням системи повного приводу GR-Four. Попередній режим "задній", що допускав розподіл крутного моменту у співвідношенні 30:70 (передні і задні колеса), замінюється режимом "гравій" з розподілом 50:50, що забезпечує більш передбачувані характеристики на нерівній місцевості. Раніше фіксований режим "трек" із співвідношенням 50:50 тепер пропонує розподіл крутного моменту, що змінюється, від 60:40 (передні колеса) до 30:70 (задні колеса).

Наразі ці оновлення доступні ексклюзивно для японського ринку, де Toyota також оголошує про зміни в системі постачання автомобіля, що означає, що автомобіль буде доступний більшій кількості японських покупців, ніж будь-коли, що послабить обмеження на продаж автомобіля в цьому регіоні тільки через лотереї.

Покупці на американського ринку, включаючи власників старих автомобілів, які можуть мати право на оновлення програмного забезпечення, як очікується, невдовзі отримають ті самі переваги. Інші оновлення 2026 року, які з'являться в Японії, включають новий повітропровід та додатковий структурний клей для підвищення жорсткості кузова, що свідчить про незмінну прихильність Toyota до розвитку платформи GR Corolla.

Toyota відкликає майже 600 тисяч авто у США через несправність цифрових панелей17.09.25, 12:08 • 2487 переглядiв

Юлія Шрамко

