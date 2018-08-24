Товарооборот между Украиной и США за год вырос на 70% - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Товарооборот между Украиной и Соединенными Штатами Америки больше чем за год вырос на 70%. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН.
"Наш товарооборот за это короткое время, не более чем за год, вырос на 70%. Ни одна страна мира не демонстрирует такого роста. И это реализация моих договоренностей в Белом доме в прошлом году, которые мы достигли с президентом Трампом", - сказал он.
Президент отметил, что речь идет и о поставках американского угля в украинские ТЭС, ядерном топливе, инвестициях в строительство завода по ядерному хранилища и тому подобное.
Порошенко также выразил уверенность в том, что Украина и США могут сделать "дополнительные шаги для расширения сотрудничества".
Как сообщал УНН, Президент Украины встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который прибыл в Украину на День Независимости.