Товарообіг між Україною і США за рік зріс на 70% - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Товарообіг між Україною та Сполученими Штатами Америки більше ніж за рік зріс на 70%. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Маріїнському палаці у Києві, передає УНН.
“Наш товарообіг за цей короткий час, трохи більше, ніж за рік, зріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання. І це реалізація моїх домовленостей в Білому домі минулого року, які ми досягли з президентом Трампом”, — сказав він.
Президент зазначив, що йдеться і про поставки американського вугілля до українські ТЕС, ядерне паливо, інвестиції у будівництво заводу з ядерного сховища тощо.
Порошенко також висловив упевненість в тому, що Україна і США можуть зробити “додаткові кроки для розширення співпраці”.
Як повідомляв УНН, Президент України зустрівся з помічником президента США з нацбезпеки Джоном Болтон, який прибув до України на День Незалежності.