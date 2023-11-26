Товары двойного назначения, которые должны были попасть в ВСУ, исчезли в неизвестном направлении - Минсоцполитики

Судьба многих товаров двойного назначения, которые завозились в Украину, и на которые предоставлялись гарантийные письма, теперь неизвестна. Об этом в эфире национального марафона сообщил заместитель министра социальной политики Украины Назар Танасишин.

Мы отслеживаем, что из трех с половиной тысяч гарантийных писем, которые подавались на таможню чтобы подтвердить необходимость ввоза товаров двойного назначения, не подтвержденными остались две с половиной тысячи. Мы не знаем, куда эти товары попали после пересечения границы.

- отметил Назар Танасишин.

Также, представитель Минсоцполитики утверждает, что таможней было выявлено недавно более трех тысяч нарушений недовезения гуманитарной помощи в воинские части. Это огромное количество гуманитарной помощи

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