Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ
В Ровенской области во время ночной атаки рф обошлось без попаданий - ОВА
Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны
россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший
Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств
Армия рф 15 раз атаковала жилые кварталы Донетчины: есть погибшая и трое раненых
СБУ: задержан агент фсб - наводчица российских авиабомб на Сумскую область
В результате массированной атаки рф ракетами и дронами на Днепропетровщине ранены шесть человек: среди которых 5-летний ребенок
Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ
"Государственный оператор тыла" привлек еще шесть новых отечественных производителей к поставке вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины, увеличив долю украинских производителей в своих закупках.
В Ровенской области во время ночной атаки рф обошлось без попаданий - ОВА
Прошлой ночью Ровенская область в Украине пережила 5-часовую воздушную тревогу, но обошлось без вражеских попаданий, и регион работает в обычном режиме.
Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны
Украина разработала проект Стратегии демографического развития до 2040 года для преодоления значительного демографического кризиса, вызванного войной, включая сокращение населения, вынужденное перемещение и снижение уровня рождаемости.
россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший
45-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Бериславе Херсонской области.
Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств
Джо Байден провел рекордный сбор средств при поддержке Барака Обамы и Билла Клинтона, собрав не менее 25 миллионов долларов с помощью билетов стоимостью до 500 000 долларов.
Армия рф 15 раз атаковала жилые кварталы Донетчины: есть погибшая и трое раненых
Российская армия 1925 раз обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибла одна женщина, еще 3 жителей получили ранения, повреждены 59 гражданских объектов, включая жилые дома, школу, рынок и объекты критической инфраструктуры.
СБУ: задержан агент фсб - наводчица российских авиабомб на Сумскую область
Служба безопасности Украины задержала агента фсб, которая наводила российские авиабомбы на Сумскую область.
В результате массированной атаки рф ракетами и дронами на Днепропетровщине ранены шесть человек: среди которых 5-летний ребенок
Шесть человек, в том числе 5-летний ребенок, были ранены в результате массированной российской атаки с использованием ракет и беспилотников в Днепропетровской области.
Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия
Атака беспилотника в селе Севериновка Жмеринского района Винницкой области привела к обесточиванию 17 домов и повреждению жилого дома, гаража, забора и газовой трубы.
Украина переходит на летнее время 31 марта
31 марта Украина переходит на летнее время, переводя часы на один час вперед в соответствии с правительственным постановлением от 1996 года и международной практикой.