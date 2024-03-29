Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ

"Государственный оператор тыла" с начала своей деятельности привлек к сотрудничеству по поставке товаров для Вооруженных сил Украины еще шесть новых отечественных производителей. Об этом сообщил гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов, сообщает УНН.

Детали

Именно эти производители, в частности, занимаются поставкой вещевого имущества для ВСУ.

Доля украинских производителей, которая поставляет тыловые товары для Вооруженных сил Украины, растет. Все чаще победителями тендеров становятся средние и малые производители, особенно это касается закупок вещевого имущества. Мы продолжим работу, направленную на увеличение доли украинского производителя в наших закупках за счет лучшего планирования и заключения долгосрочных контрактов. Уже работаем над этим вместе с Министерством обороны - рассказал Жумадилов в комментарии пресс-службе ДОТ.

Отмечается, что в целом с декабря прошлого года ДОТ заключил 87 договоров на поставку вещевого имущества на сумму 6,4 млрд грн.

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Напомним

На этой неделе началась доставка продуктов питания для ВСУ по новым контрактам "Государственного оператора тыла".

"На этой неделе состоялись первые поставки питания от поставщиков, законтрактованных "Государственным оператором тыла на 2 квартал. Первые 300 фур уже отправились в воинские части по всей Украине. Дальнейшие поставки будут происходить регулярно, раз в неделю согласно полученных ДОТ заявок от воинских частей.

Следовательно, качество продуктов будет контролироваться поэтапно, в частности, во время проведения аудитов командой ДОТ на складах поставщиков, а также непосредственно при приеме товара военными", - отметили в ДОТ.

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