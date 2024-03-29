Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  170005 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  124032 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  149808 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142226 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144682 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152992 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127497 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140177 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126767 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  531394 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  544485 просмотра

Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ

"Государственный оператор тыла" привлек еще шесть новых отечественных производителей к поставке вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины, увеличив долю украинских производителей в своих закупках.

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Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ

В Ровенской области во время ночной атаки рф обошлось без попаданий - ОВА

Прошлой ночью Ровенская область в Украине пережила 5-часовую воздушную тревогу, но обошлось без вражеских попаданий, и регион работает в обычном режиме.

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В Ровенской области во время ночной атаки рф обошлось без попаданий - ОВА

Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны

Украина разработала проект Стратегии демографического развития до 2040 года для преодоления значительного демографического кризиса, вызванного войной, включая сокращение населения, вынужденное перемещение и снижение уровня рождаемости.

Общество •   •  4544 просмотра
Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны

россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший

45-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Бериславе Херсонской области.

Общество •   •  5089 просмотра
россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший

Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств

Джо Байден провел рекордный сбор средств при поддержке Барака Обамы и Билла Клинтона, собрав не менее 25 миллионов долларов с помощью билетов стоимостью до 500 000 долларов.

Новости Мира •   •  5233 просмотра
Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств

Армия рф 15 раз атаковала жилые кварталы Донетчины: есть погибшая и трое раненых

Российская армия 1925 раз обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибла одна женщина, еще 3 жителей получили ранения, повреждены 59 гражданских объектов, включая жилые дома, школу, рынок и объекты критической инфраструктуры.

Общество •   •  7071 просмотра
Армия рф 15 раз атаковала жилые кварталы Донетчины: есть погибшая и трое раненых

СБУ: задержан агент фсб - наводчица российских авиабомб на Сумскую область

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, которая наводила российские авиабомбы на Сумскую область.

Война •   •  7593 просмотра
СБУ: задержан агент фсб - наводчица российских авиабомб на Сумскую область

В результате массированной атаки рф ракетами и дронами на Днепропетровщине ранены шесть человек: среди которых 5-летний ребенок

Шесть человек, в том числе 5-летний ребенок, были ранены в результате массированной российской атаки с использованием ракет и беспилотников в Днепропетровской области.

Война •   •  8219 просмотра
В результате массированной атаки рф ракетами и дронами на Днепропетровщине ранены шесть человек: среди которых 5-летний ребенок

Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия

Атака беспилотника в селе Севериновка Жмеринского района Винницкой области привела к обесточиванию 17 домов и повреждению жилого дома, гаража, забора и газовой трубы.

Общество •   •  8552 просмотра
Из-за вражеской атаки в Винницкой области есть обесточивание: спасатели показали последствия

Украина переходит на летнее время 31 марта

31 марта Украина переходит на летнее время, переводя часы на один час вперед в соответствии с правительственным постановлением от 1996 года и международной практикой.

Общество •   •  21158 просмотра
Украина переходит на летнее время 31 марта