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"Тоттенхэм" разгромной победой прервал безвыигрышную серию в АПЛ

Киев • УНН

 • 13067 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" вышел триумфатором из противостояния 17-го тура Английской Премьер-лиги с "Лидсом", передает УНН.

"Тоттенхэм" разгромной победой прервал безвыигрышную серию в АПЛ

Несмотря на низкий процент владения мячом, с реализацией "шпоры" справились лучше соперника. В первом тайме в воротах "Лидса" отличились Кейн и Сон Хон-Мин, а на старте второго - Тебе Алдервейрелд.

В компенсированное время победители остались в меньшинстве после удаления Доэрти - 3:0.

Составы команд:

"Тоттенхэм": Льорис - Доэрти, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис - Уинкс (Сиссоко, 76), Хойбьерг, Бергвейн, Ндомбеле (Лукас Силва, 78), Сон - Кейн (Карлос Винисиус, 87)

"Лидс Юнайтед": Месье - Даллас, Айлинг, Стрейк, Алиоски (Шеклтон, 64) - Филлипс, Беллоли Родриго (Эрнандес, 65), Клих, Харрисон (Поведа, 61) - Бэмфорд.

Добавим, "шпоры" прервали серию из 4-х поединков без побед - 29 баллов и третья строчка.

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