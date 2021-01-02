"Тоттенхем" розгромною перемогою перервав безвиграшну серію в АПЛ

Попри низький відсоток володіння м'ячем, з реалізацією "шпори" впоралися краще за суперника. У першому таймі у воротах "Лідса" відзначилися Кейн та Сон Хон-Мін, а на старті другого – Тобі Алдервейрелд.

У компенсований час переможці залишилися у меншості через вилучення Доерті – 3:0.

Склади команд:

"Тоттенхем": Льоріс - Доерті, Алдервейрелд, Дайер, Девіс - Уінкс (Сіссоко, 76), Хойбьерг, Бергвейн, Ндомбеле (Лукас Сілва, 78), Сон - Кейн (Карлос Вінісіус, 87)

"Лідс Юнайтед": Месьє - Даллас, Айлінг, Стрейк, Аліоскі (Шеклтон, 64) - Філліпс, Беллолі, Родріго (Ернандес, 65), Кліх, Харрісон (Поведа, 61) – Бемфорд.

Додамо, "шпори" перервали серію із 4-х поєдинків без перемог – 29 балів та третя сходинка.