"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в матче АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В центральной встрече соревновательного дня 9-го тура Английской Премьер-лиги “Тоттенхэм” на своем поле принимал “Манчестер Сити”, передает УНН.
На 5 минуте Сон Хон-Мин нанес точный удар по воротам “Мещан”, отправив мяч между ног вратарю. Быстрый выпад на 65-й минуте обернулся для “шпор” голом Ло Челси — 2:0.
Благодаря этой победе подопечные Жозе Моуринью вышли в лидеры Премьер-лиги, набрав 20 очков после 9-ти туров. Команда Гвардиолы с 12-ю очками занимает десятое место.
Примечательно, что украинец Александр Зинченко отсутствовал в заявке “МС”.