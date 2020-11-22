“Тоттенхем” обіграв “Манчестер Сіті” у матчі АПЛ

На 5 хвилині Сон Хон-Мін завдав точного удару по воротам “Міщан”, відправивши м’яч між ніг воротареві. Швидкий випад на 65-й хвилині обернувся для “шпор” голом Ло Челсо — 2:0.

Завдяки цій перемозі підопічні Жозе Моурінью вийшли в лідери Прем’єр-ліги, набравши 20 очок після 9-ти турів. Команда Гвардіоли з 12-ма очками займає десяте місце.

Примітно, що українець Олександр Зінченко був відсутнім у заявці “МС”.