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“Тоттенхем” обіграв “Манчестер Сіті” у матчі АПЛ

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У центральній зустрічі змагального дня 9-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Тоттенхем” на своєму полі приймав “Манчестер Сіті”, передає УНН.

На 5 хвилині Сон Хон-Мін завдав точного удару по воротам “Міщан”, відправивши м’яч між ніг воротареві. Швидкий випад на 65-й хвилині обернувся для “шпор” голом Ло Челсо — 2:0.

Завдяки цій перемозі підопічні Жозе Моурінью вийшли в лідери Прем’єр-ліги, набравши 20 очок після 9-ти турів. Команда Гвардіоли з 12-ма очками займає десяте місце.

Примітно, що українець Олександр Зінченко був відсутнім у заявці “МС”.

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