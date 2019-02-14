"Тоттенхэм" завоевал разгромную победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Три гола во втором тайме принесли “Тотенхему” крупную победу в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов над дортмундской “Боруссией”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Тоттенхэм” сделал очень серьезную заявку на выход в четвертьфинал. В первом тайме хозяева по игре уступали соперникам, но после перерыва очень сильно прибавили, показав отличную реализацию моментов.
Особенно стоит отметить Яна Вертонгена, который играл на несвойственной для себя позиции вингбека и при этом умудрился отличиться ассистом и голом. Также забил Сон Хин Мин и Льоренте — 3:0.
Отметим, что ответная игра в Дортмунде состоится 5 марта.