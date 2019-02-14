"Тотенхем" завоював розгромну перемогу у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

“Тотенхем” зробив дуже серйозну заявку на вихід у чвертьфінал. У першому таймі господарі по грі поступалися суперникам, але після перерви дуже сильно додали, показавши відмінну реалізацію моментів.

Особливо варто відзначити Яна Вертонгена, який грав на невластивій для себе позиції вінгбека і при цьому примудрився відзначитися асистом і голом. Також забив Сон Хин Мін і Льоренте — 3:0.

Відзначимо, що гра у відповідь у Дортмунді відбудеться 5-го березня.