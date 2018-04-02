"Тоттенхэм" впервые за 28 лет победил "Челси" на "Стэмфорд Бридж"

Для хозяев встреча оказалась лучшей в первой половине. “Синие” открыли счет усилиями Мораты головой после ошибки при выходе Льориса. В дополнительное время “шпоры” выровняли положение на табло с помощью удара Эриксена с дальнего расстояния под перекладину ворот.

Преимущество гостям мог принести Хон Сын Мин, удар которого с трудом отбил Кабайеро. Ударная пятиминутка помогла “Тотенхему” заработать три очка в данной баталии. Деле Алле стал автором дубля — 1:3.

Таким образом, “Тоттенхэм” оторвался от “Челси” в борьбе за Лигу чемпионов (4 место) на 8 пунктов — 64 и 56 соответственно.

Примечательно, что данная победа стала первой за 28 лет для “шпор” на “Стэмфорд Бридж”. Последнее поражение “Челси” от “Тоттенхэма” было в феврале 1990 года со счетом 1:2.

Добавим также, в другом поединке “Арсенал” дома разобрался с “Сток Сити” — 3:0 (дубль в активе Обамеянга).