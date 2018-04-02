"Тотенхем" вперше за 28 років переміг "Челсі" на "Стемфорд Брідж"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. 41 364 глядачі стали свідками поразки “Челсі” від “Тотенхема” у поєдинку 32 туру Англійської Прем’єр-ліги на стадіоні “Стемфорд Брідж”, передає УНН.
Для господарів зустріч виявилася кращою в першій половині. “Сині” відкрили рахунок зусиллями Альваро Морати головою після помилки при виході Льоріса. У додатковий час “шпори” вирівняли становище на табло за допомогою удару Еріксена з дальньої відстані під поперечку воріт.
Перевагу гостям міг принести Хон Син Мін, удар якого з труднощами відбив Кабайеро. Ударна п’ятихвилинка допомогла “Тотенхему” заробити три пункти у даній баталії. Деле Аллі став автором дублю — 1:3.
Таким чином, “Тотенхем” відірвався від “Челсі” у боротьбі за Лігу чемпіонів (4 місце) на 8 пунктів — 64 і 56 відповідно.
Примітно, що дана звитяга стала першою за 28 років для “шпор” на “Стемфорд Брідж”. Остання поразка “Челсі” від “Тотенхема” була в лютому 1990 року з рахунком 1:2.
Додамо також, в іншому поєдинку “Арсенал” вдома розібрався із “Сток Сіті” — 3:0 (дубль в активі Обамеянга).