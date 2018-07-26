Пытки в ярославской колонии: задержан еще один подозреваемый

"Суд получил ходатайство следствия на избрание меры пресечения для задержанного (Дмитрия) Соловьева, младшего инспектора ИК №1", - сказала Сарбунова.



В среду суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников колонии №1, где в 2017 году был избит заключенный Евгений Макаров. Еще одному работнику колонии продлен срок задержания на 72 часа.



Материал о пытках в ярославской колонии появился 20 июля. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.



Региональное следственное управление СК РФ по сообщениям СМИ об инциденте возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствием установлены личности всех сотрудников колонии, которые принимали участие в избиении. 23 июля следственные органы задержали шесть человек по данному делу. В минувший вторник дело о пытках в колонии было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.



Макаров был осужден в 2012 году по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Сейчас он находится в ярославской колонии №8, освободится в октябре этого года.

Напомним, за пытки в ярославской колонии №1 в Российской Федерации задержали шесть человек.