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Тортури в Ярославській колонії: затримано ще одного підозрюваного

Тортури в Ярославській колонії: затримано ще одного підозрюваного

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Затримано сьомого підозрюваного у справі про тортури в ярославської колонії №1. У четвер Заволзький районний суд Ярославля обере йому запобіжний захід. Про це ТАСС повідомила прес-секретар Ярославського обласного суду Наталія Сарбунова, передає УНН.

"Суд отримав клопотання слідства на обрання запобіжного заходу для затриманого (Дмитра) Соловйова, молодшого інспектора ІК №1", - сказала Сарбунова.

У середу суд Ярославля заарештував п'ятьох співробітників колонії №1, де в 2017 році був побитий ув'язнений Євген Макаров. Ще одному працівнику колонії продовжено термін затримання на 72 години.

Матеріал про тортури в ярославської колонії з'явився 20 липня. Текст супроводжувався десятихвилинним відеозаписом, який був наданий юристами фонду "Громадський вердикт". На кадрах видно, як люди в формі співробітників ФСВП б'ють і ображають чоловіка. За версією юристів фонду, це ув'язнений Євген Макаров.

Регіональне слідче управління СК РФ за повідомленнями ЗМІ про інцидент порушило кримінальну справу про перевищення посадових повноважень. Наслідком встановлено особи усіх співробітників колонії, які брали участь у побитті. 23 липня слідчі органи затримали шість осіб у даній справі. У минулий вівторок справа про тортури в колонії було передано до центрального апарату Слідчого комітету РФ.

Макаров був засуджений в 2012 році за ст. 111 КК РФ ( "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю"). Зараз він знаходиться в ярославської колонії №8, звільниться в жовтні цього року.

Нагадаємо, за тортури в ярославської колонії №1 в Російській Федерації затримали шість осіб.

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