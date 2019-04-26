В прошлом году зафиксировано более 3 тысяч случаев служебной халатности

По данным прокуратуры, в 2018 году зарегистрировано 3008 уголовных производств по статье 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность.



Это количество возросло по сравнению с 2016 и 2017 годами, когда было зарегистрировано 2874 и 2878 разбирательств соответственно.



За три месяца 2019 уже открыто 804 уголовных производств в отношении служебной небрежности. Больше всего за последние пять лет этих производств зарегистрировано в 2013 году - 5233.



Напомним, чиновника будут судить за служебную халатность, которая обошлась в почти 265 000 грн.