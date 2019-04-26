В прошлом году зафиксировано более 3 тысяч случаев служебной халатности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В прошлом году зарегистрировано более 3000 уголовных производств по факту служебной халатности. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
По данным прокуратуры, в 2018 году зарегистрировано 3008 уголовных производств по статье 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность.
Это количество возросло по сравнению с 2016 и 2017 годами, когда было зарегистрировано 2874 и 2878 разбирательств соответственно.
За три месяца 2019 уже открыто 804 уголовных производств в отношении служебной небрежности. Больше всего за последние пять лет этих производств зарегистрировано в 2013 году - 5233.
Напомним, чиновника будут судить за служебную халатность, которая обошлась в почти 265 000 грн.