Торік зафіксовано понад 3 тисячі випадків службової недбалості
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У минулому році зареєстровано понад 3 тисячі кримінальних проваджень за фактом службової недбалості. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
За даними прокуратури, у 2018 році зареєстровано 3008 кримінальних проваджень за статтею 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.
Ця кількість зросла порівняно з 2016 та 2017 роками, коли було зареєстровано 2874 та 2878 проваджень відповідно.
За три місяці 2019 року вже відкрито 804 кримінальних провадження щодо службової недбалості. Найбільше за останні п’ять років цих проваджень зареєстровано у 2013 році – 5233.
Нагадаємо, чиновницю судитимуть за службову недбалість, яка обійшлася у майже 265 тисяч грн.