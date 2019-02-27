В прошлом году из оккупированного Крыма в украинские вузы поступили 227 человек

"По результатам работы образовательных центров "Крым-Украина" в 2018 году вступили 227 человек, в 2017 году - 204 человек, а в 2016 году - 153", - отметил Хобзей.

Кроме того, по его словам, правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров о Международной украинской школе, которая ориентирована на получение образования детьми трудовых мигрантов. Согласно изменениям, это распространяется и на жителей Крыма.

Так, в течение трех лет с 2015 года в этой школе училось 116 учеников из Крыма.

Напомним, в 2018 году Министерство образования и науки Украины создало несколько центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" при высших учебных заведениях, по которым абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в вузы по упрощенной процедуре - без прохождения ВНО.