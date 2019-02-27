Торік з окупованого Криму до українських вишів вступили 227 людей

"За результатами роботи освітніх центрів "Крим-Україна" у 2018 році вступили 227 осіб, у 2017 році – 204 особи, а у 2016 році – 153", - зазначив Хобзей.

Крім того, за його словами, уряд зробив зміни до постанови Кабінету міністрів про Міжнародну українську школу, яка зорієнтована на отримання освіти дітьми трудових мігрантів. Згідно із змінами, це поширюється і на жителів Криму.

Так, впродовж трьох років з 2015 року в цій школі навчалося 116 учнів з Криму.

Нагадаємо, у 2018 році Міністерство освіти і науки України створило кілька центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" при вищих навчальних закладах, через які абітурієнти з Криму та Донбасу можуть вступати до вишів за спрощеною процедурою – без складання ЗНО.