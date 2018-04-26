Абітурієнти з Криму і Донбасу зможуть вступати до вишів без ЗНО

Також для вступу їм не треба буде мати при собі паспорт та шкільний атестат. Вступити за спрощеною процедурою можна буде з 4 червня до 28 вересня через освітні центри “Донбас-Україна” та ”Крим-Україна”. Освітні центри “Донбас-Україна” створюються на базі підконтрольних українській владі ЗВО Донеччини та Луганщини та переміщених вишів. А центри ”Крим-Україна” діятимуть на базі уповноважених ЗВО у різних регіонах.

Для вступу за спрощеною системою абітурієнту потрібно буде приїхати до освітнього центру, подати заяву та заповнити освітню декларацію. Після цього пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів (українська мова, історія України) і скласти вступний іспит з одного предмета, визначеного ВНЗ, або творчий конкурс.

Також необхідно буде отримати в школі, закріпленій за освітнім центром, тимчасову довідку – її протягом 3 місяців потрібно замінити на документ про освіту державного зразка (атестат).Також впродовж року можна отримати додаток до нього. Для цього треба пройти річне оцінювання на базі загальноосвітнього навчального закладу, який закріплений за освітнім центром.

Вступати через освітні центри можуть як особи, що не мають українського документу про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ та сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 року.

Для вступників з Криму діятиме спеціальна квота, а для абітурієнтів з Донбасу у вишах будуть передбачені фіксовані обсяги держзамовлення. Крім того, їх першочергово забезпечуватимуть гуртожитками на період навчання.

Як повідомляв УНН, реєстрація на додаткову сесію Зовнішнього незалежного оцінювання-2018 року розпочнеться у наступному місяці і триватиме з 3 по 21 травня.