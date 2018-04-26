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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Абитуриенты из Крыма и неподконтрольной части Донбасса смогут поступать в украинские вузы или ПТУ по упрощенной процедуре - без прохождения ВНО. Об этом сообщила пресс-служба МОН, передает УНН.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО

Также для вступления им не нужно будет иметь при себе паспорт и школьный аттестат. Вступить по упрощенной процедуре можно будет с 4 июня по 28 сентября через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Образовательные центры "Донбасс-Украина" создаются на базе подконтрольных украинской власти ЗВО Донецкой и Луганской и перемещенных вузов. А центры "Крым-Украина" будут действовать на базе уполномоченных ЗВО в разных регионах.

Для поступления по упрощенной системе абитуриенту нужно будет приехать в образовательный центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию. После этого пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенного вузом, или творческий конкурс.

Также необходимо будет получить в школе, закрепленной за образовательным центром, временную справку - в течение 3 месяцев нужно заменить документ об образовании государственного образца (аттестат) .Также в течение года можно получить приложение к нему. Для этого надо пройти годовое оценивание на базе общеобразовательного учебного заведения, который закреплен за образовательным центром.

Вступать через образовательные центры могут как лица, не имеющие украинского документа об образовании и сертификатов ВНО, так и те, кто имеет такой документ и сертификаты ВНО 2016, 2017 или 2018 года.

Для поступающих из Крыма будет действовать специальная квота, а для абитуриентов из Донбасса в вузах будут предусмотрены фиксированные объемы госзаказа. Кроме того, их в первую очередь обеспечивать общежитиями на период обучения.

Как сообщал УНН, регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания-2018 начнется в следующем месяце и будет проходить с 3 по 21 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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