Реєстрація на додаткову сесію ЗНО-2018 триватиме з 3 по 21 травня (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Реєстрація на додаткову сесію Зовнішнього незалежного оцінювання-2018 року розпочнеться у наступному місяці і триватиме з 3 по 21 травня. Про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає УНН.
"На сьогодні готується додаткова сесія ЗНО, реєстрація на яку має відбутись в травні, буквально за тиждень буде відкритий сервіс на УЦОЯО, якій буде працювати з 3 травня по 21 травня. Категорія учасників, які можуть зареєструватися на додаткову сесію є обмежена – це стосується лише осіб, які на час основної сесії ЗНО перебували у закладах виконання покарань пенітенціарної системи, а також тих учасників, які перебувають на непідконтрольних територіях, також учасники АТО, а також особи, у яких склалися певні форс-мажорні обставини і які мають проходити ЗНО для здобуття повної середньої освіти", - повідомив Карандій.
Карандій відзначив також, що додаткова сесія триватиме з 2 по 11 липня 2018 року.
Як повідомляв УНН, російську мову для складання предметів, де є право вибору мови, на зовнішньому незалежному оцінюванні обирали приблизно 4% осіб.
У попередній версії новини час завершення сесії - 30 травня - був вказаний невірно.