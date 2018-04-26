Реєстрація на додаткову сесію ЗНО-2018 триватиме з 3 по 21 травня (виправлено)

"На сьогодні готується додаткова сесія ЗНО, реєстрація на яку має відбутись в травні, буквально за тиждень буде відкритий сервіс на УЦОЯО, якій буде працювати з 3 травня по 21 травня. Категорія учасників, які можуть зареєструватися на додаткову сесію є обмежена – це стосується лише осіб, які на час основної сесії ЗНО перебували у закладах виконання покарань пенітенціарної системи, а також тих учасників, які перебувають на непідконтрольних територіях, також учасники АТО, а також особи, у яких склалися певні форс-мажорні обставини і які мають проходити ЗНО для здобуття повної середньої освіти", - повідомив Карандій.



Карандій відзначив також, що додаткова сесія триватиме з 2 по 11 липня 2018 року.



Як повідомляв УНН, російську мову для складання предметів, де є право вибору мови, на зовнішньому незалежному оцінюванні обирали приблизно 4% осіб.



У попередній версії новини час завершення сесії - 30 травня - був вказаний невірно.