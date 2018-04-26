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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2018 пройдет с 3 по 21 мая (исправлено)

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания-2018 года начнется в следующем месяце и продлится с 3 по 21 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает УНН.

Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2018 пройдет с 3 по 21 мая (исправлено)

"На сегодняшний день готовится дополнительная сессия ВНО, регистрация на которую должна состояться в мае, буквально через неделю будет открыт сервис на УЦОКО, которой будет работать с 3 мая по 21 мая. Категория участников, которые могут зарегистрироваться на дополнительную сессию ограниченна - это касается только лиц, которые на время основной сессии ВНО находились в учреждениях исполнения наказаний пенитенциарной системы, а также тех участников, которые находятся на неподконтрольных территориях, также участники АТО, а также лица, у которых сложились определенные форс-мажорные обстоятельства", - сообщил Карандий.

Карандий отметил также, что дополнительная сессия пройдет с 2 по 11 июля 2018 года.

Как сообщал УНН, русский язык для составления предметов, где есть право выбора языка, на внешнем независимом оценивании выбирали примерно 4% человек.

В предыдущей версии новости завершении сессии - 30 мая - был указан неверно.

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