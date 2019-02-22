В прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн

"За 2018 год общий объем незаконной вырубки лесов составил 17, 7 тыс. куб. м. нанесен ущерб на почти 117 млн грн. А объем древесины вырубленной невыявленными лесонарушителями составил 12 тыс. куб. м, а это 70% от общего объема, размер такого ущерба - 82 млн грн", - сообщил Боднар.



По его словам, постепенно количество и объем незаконных рубок уменьшается. Для сравнения, в 2017 году объем незаконной вырубки леса составил 26, 1 тыс. Куб. м. В то же время в Гослесагентстве заверили, что будут продолжать бороться с незаконной вырубкой леса.



Как сообщал УНН, Украина в первой 10-ке европейских стран по количеству лесов.