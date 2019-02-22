В прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54120 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 72915 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128265 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128837 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128990 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124726 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159643 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117798 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141398 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145262 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн

В прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16193 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. За прошлый год в Украине незаконно вырубили 17, 7 тыс. куб. м. и причинен ущерб почти 117 млн грн. Об этом сообщил заместитель председателя Гослесагенства Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.

"За 2018 год общий объем незаконной вырубки лесов составил 17, 7 тыс. куб. м. нанесен ущерб на почти 117 млн грн. А объем древесины вырубленной невыявленными лесонарушителями составил 12 тыс. куб. м, а это 70% от общего объема, размер такого ущерба - 82 млн грн", - сообщил Боднар.

По его словам, постепенно количество и объем незаконных рубок уменьшается. Для сравнения, в 2017 году объем незаконной вырубки леса составил 26, 1 тыс. Куб. м. В то же время в Гослесагентстве заверили, что будут продолжать бороться с незаконной вырубкой леса.

Как сообщал УНН, Украина в первой 10-ке европейских стран по количеству лесов.

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