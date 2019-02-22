Україна в першій 10-ці європейських країн за кількістю лісів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україна посідає 9 місце серед європейських країн за площею лісів та 6 місце за запасами деревини. Про це повідомив заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
"Лісистість України становить 15, 9% території країни, і незважаючи на досить невелику лісистість, Україна займає 9 місце серед європейських країн з лісистості та 6 місце за запасами деревини", - зазначив Бондар.
За його словами, щорічно приростає 35 млн кубометрів лісу. В результаті відбувається поступове збільшення запасу деревини, що підтверджує значний природоохоронний та економічний потенціал українських лісів.
Як повідомляв УНН, У Житомирській області зрубали лісу на майже 300 тис. грн.