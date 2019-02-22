Украина в первой 10-ке европейских стран по количеству лесов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украина занимает 9 место среди европейских стран по площади лесов и 6 место по запасам древесины. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.
"Лесистость Украины составляет 15,9% территории страны, и несмотря на довольно небольшую лесистость, Украина занимает 9 место среди европейских стран по лесистости и 6 место по запасам древесины", - отметил Бондарь.
По его словам, ежегодно прирастает 35 млн кубометров леса. В результате происходит постепенное увеличение запаса древесины, что подтверждает значительный природоохранный и экономический потенциал украинских лесов.
Как сообщал УНН, в Житомирской области срубили леса почти 300 тыс. грн.