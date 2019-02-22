Торік в Україні незаконно вирубили лісу на 117 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За минулий рік в Україні незаконно вирубили 17, 7 тис. куб. м. та заподіяно шкоди на майже 117 млн грн. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
“За 2018 рік загальний обсяг незаконної вирубки лісів склав 17, 7 тис. куб. м. Заподіяно шкоди на майже 117 млн грн. А обсяг деревини вирубаної невиявленими лісопорушниками склав 12 тис. куб. м, а це 70 % від загального обсягу, розмір такої шкоди – 82 млн грн”, - повідомив Боднар.
За його словами, поступово кількість та об’єм незаконних рубок зменшується. Для порівняння, у 2017 році обсяг незаконної вирубки лісу становив 26, 1 тис. куб. м. Водночас у Держлісагентстві запевнили, що продовжуватимуть боротись із незаконною вирубкою лісу.
Як повідомляв УНН, Україна у першій 10-ці європейських країн за кількістю лісів.