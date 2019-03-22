В прошлом году в Украине на очистку рек потратили более 17 млн грн

"В 2018 году (в Украине - ред.) за средства государственного бюджета в пределах Общегосударственной программы водохозяйственными организациями в целом было выполнено работ по улучшению технического состояния и благоустройства водоемов и расчистке русел рек на сумму 17,2 млн грн", - говорится в ответе на запрос.



Также, в полном объеме выполнены работы на 7 водоемах Киевской области, а также расчистка участка русла рек: 0,6 км русла река Хустец в городе Хуст Закарпатской области, 2,2 км мелиоративных каналов в Бориспольском районе и 1,64 км русла реки Рось на территории Синявской сельского совета в Рокитнянском районе Киевской области. Кроме, того выполняются работы на других объектах, которые на конец прошлого года остались незавершенными.



Напомним, Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.