Торік в Україні на очищення річок витратили понад 17 млн грн

"У 2018 році ( в Україні – ред.) за кошти державного бюджету у межах Загальнодержавної програми водогосподарськими організаціями у цілому було виконано робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою водойм та розчищення русел річок на суму 17,2 млн грн", - йдеться у відповіді на запит.



Також, у повному обсязі виконані роботи на 7 водоймах Київської області, а також розчищенні ділянки русел річок: 0,6 км русла річка Хустець у місті Хуст Закарпатської області, 2,2 км меліоративних каналів у Бориспільському районі та 1,64 км русла річки Рось на території Синявської сільської ради у Рокитнянському районі Київської області. Крім, того виконуються роботи на інших об’єктах, які на кінець минулого року залишились незавершеними.



Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.