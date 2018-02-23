В прошлом году в Украине из СИЗО сбежали 5 заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение прошлого года из следственных изоляторов по Украине бежали из-под стражи 5 заключенных. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
По информации Чернышова, в 2017 году было зафиксировано 5 побегов из-под стражи лиц, находящихся в следственных изоляторах, но всех лиц удалось затем задержать.
Он уточнил, что один из осужденных сбежал из-под стражи, находясь в Одесской областной туберкулезной больнице на стационарном лечении, еще один - с Измаильской инфекционной больницы.
При этом, по словам заместителя министра юстиции, в прошлом году не зафиксировано ни одного случая побегов из исправительных колоний.
Чернышов также рассказал, что, например, в 2016 году из СИЗО сбежали трое заключенных и один - из исправительной колонии.
Как сообщал УНН, строительство нового Лукьяновского СИЗО может стоить инвестору около 70-80 млн долларов.