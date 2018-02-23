Торік в Україні із СІЗО втекло 5 ув’язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Протягом минулого року зі слідчих ізоляторів по Україні втекло з-під варти 5 ув’язнених. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
За інформацією Чернишова, у 2017 році було зафіксовано 5 втеч з-під варти осіб, які перебували у слідчих ізоляторах, але всіх осіб вдалося потім затримати.
Він уточнив, що один із засуджених утік з-під варти, перебуваючи в Одеській обласній туберкульозній лікарні на стаціонарному лікуванні, ще один – з Ізмаїльської інфекційної лікарні.
При цьому, за словами заступника міністра юстиції, торік не зафіксовано жодного випадку втеч з виправних колоній.
Чернишов також розповів, що, наприклад, у 2016 році з СІЗО втекло троє ув’язнених і один - з виправної колонії.
Як повідомляв УНН, будівництво нового Лук’янівського СІЗО може коштувати інвестору близько 70-80 млн доларів.