В прошлом году в Украине было зарегистрировано более 21 тыс. квартирных краж
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По 2018 Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала 21 226 квартирных краж. Об этом сообщили в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию ГПУ в ответ на запрос УНН.
Согласно данным Генпрокуратуры, в прошлом году было зарегистрировано 21 226 квартирных краж, из них учтено 20228 уголовных правонарушений. Из зарегистрированных преступлений было закрыто 1015 дел, в том числе 998 производств из-за отсутствия уголовного преступления или отсутствие в деянии состава уголовного преступления (пунктов 1, 2, 4, 6 ч.1 ст.284 УПК Украины).
Из этих учтенных уголовных правонарушений решение не было принято в 15791 деле.
В то же время после окончания расследования учтенных уголовных производств было выявлено и привлечено к ответственности 2330 человека.
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Больше всего таких краж было зарегистрировано в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Львовской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.
Как сообщал УНН, в Тернопольской области бездомный украл киндер и обокрал охранника .