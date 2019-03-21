В прошлом году в Украине было зарегистрировано более 21 тыс. квартирных краж

Согласно данным Генпрокуратуры, в прошлом году было зарегистрировано 21 226 квартирных краж, из них учтено 20228 уголовных правонарушений. Из зарегистрированных преступлений было закрыто 1015 дел, в том числе 998 производств из-за отсутствия уголовного преступления или отсутствие в деянии состава уголовного преступления (пунктов 1, 2, 4, 6 ч.1 ст.284 УПК Украины).



Из этих учтенных уголовных правонарушений решение не было принято в 15791 деле.



В то же время после окончания расследования учтенных уголовных производств было выявлено и привлечено к ответственности 2330 человека.



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Больше всего таких краж было зарегистрировано в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Львовской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.



Как сообщал УНН, в Тернопольской области бездомный украл киндер и обокрал охранника .